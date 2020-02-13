Xiaomi начала повышать цены на уже вышедшие смартфоны

По крайней мере об этом можно говорить, судя по тому, с чем пришлось столкнуться с фанатами бренда из Индии. Так, прямо сейчас на местном рынке Redmi Note 8 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти можно приобрести на официальном сайте за 147 долларов, в то время как на старте устройство было оценено в 140 долларов. Подобные изменения также коснулись и местного Amazon, в котором девайс также подорожал.

Эксперты рынка связывают данную аномалию с тем, что в мире бушует эпидемия коронавируса, из-за которого множество заводов, производящих в том числе продукцию Xiaomi, были вынуждены закрыть свои двери.