Xiaomi начала приглашать пользователей протестировать международную версию MIUI 12, в том числе на русском языке

Важно отметить, что прямо сейчас MIUI 12 доступна лишь участникам закрытого бета-тестирования в Китае — публичное тестирование намечено на 8 мая текущего года. При этом важно понимать, что ни о какой стабильности работы данной версии оболочки даже речи не идет — в тестовой версии имеются как баги, так и вероятность “окирпичить” собственный смартфон, то есть сделать его неработоспособным.

Теперь же команда разработчиков MIUI 12 объявила о поиске участников международной программы MIUI 12 Pilot, правда, только лишь для нескольких смартфонов компании: Xiaomi Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro, а также Redmi K20 Pro и Redmi K20. Что интересно, в тестировании глобальной версии, в которой будем иметься поддержка и русского языка, смогут принять участие и пользователи из России.