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Xiaomi начала приглашать пользователей протестировать международную версию MIUI 12, в том числе на русском языке

Глобальный публичный бета-тест становится все ближе
Совсем недавно Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI 12, которая практически сразу стала предметом обожания фанатов бренда. Сейчас же стало известно, что компания начала приглашать пользователей протестировать международную версию MIUI 12, в том числе на русском языке.

Важно отметить, что прямо сейчас MIUI 12 доступна лишь участникам закрытого бета-тестирования в Китае — публичное тестирование намечено на 8 мая текущего года. При этом важно понимать, что ни о какой стабильности работы данной версии оболочки даже речи не идет — в тестовой версии имеются как баги, так и вероятность “окирпичить” собственный смартфон, то есть сделать его неработоспособным.

Теперь же команда разработчиков MIUI 12 объявила о поиске участников международной программы MIUI 12 Pilot, правда, только лишь для нескольких смартфонов компании: Xiaomi Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro, а также Redmi K20 Pro и Redmi K20. Что интересно, в тестировании глобальной версии, в которой будем иметься поддержка и русского языка, смогут принять участие и пользователи из России.

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