Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

На данный момент на сайтах можно найти лишь стандартную “заглушку” в 9999 юаней. Известно, что в Xiaomi Mi CC9 будет установлен процессор Snapdragon 730G, а емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Смартфон оборудуют 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб внутренней, а также 6,4 дюймовым AMOLED дисплеем с встроенным сканером отпечатков пальцев. Ключевой особенность устройства является трехмодульная камера, основной модуль которой рассчитан на 108 Мп. Работать Xiaomi Mi CC9 будет на базе Android 10, под управлением оболочки MIUI 11.