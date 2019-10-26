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Сегодня 10:23
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Устройство анонсируют на следующей неделе
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа. Так, многие крупные китайские онлайн площадки начали выставлять смартфон для предварительного заказа, однако окончательная стоимость устройства все еще не установлена.
На данный момент на сайтах можно найти лишь стандартную “заглушку” в 9999 юаней. Известно, что в Xiaomi Mi CC9 будет установлен процессор Snapdragon 730G, а емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Смартфон оборудуют 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб внутренней, а также 6,4 дюймовым AMOLED дисплеем с встроенным сканером отпечатков пальцев. Ключевой особенность устройства является трехмодульная камера, основной модуль которой рассчитан на 108 Мп. Работать Xiaomi Mi CC9 будет на базе Android 10, под управлением оболочки MIUI 11.
Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
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