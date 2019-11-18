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Сегодня 09:11
Xiaomi начала продажи новой версии сверхпопулярного бюджетника
Речь о Redmi Note 8
Буквально сегодня китайский гигант Xiaomi запустил продажи обновленной версии своего сверхпопулярного бюджетника, а именно Redmi Note 8.
Уже сейчас на китайском рынке доступен бюджетник Redmi Note 8 в модернизированном корпусе Star Cloud Purple. Таким образом, задняя часть смартфона стала фиолетовой с переливами. Технические характеристики устройства остались прежними. Смартфон работает на базе Snapdragon 665, имея аккумулятор емкостью на 4000 мАч. Телефон оснащен 6,3 дюймовым экраном, а также 48 Мп камерой.
Отмечается, что изменение корпуса было единственным текущим обновлением Redmi Note 8. Так, стоимость устройства осталась неизменной - модификация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней стоит порядка 142 долларов, тогда как версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти - 156 долларов.