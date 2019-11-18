Xiaomi начала продажи новой версии сверхпопулярного бюджетника

Уже сейчас на китайском рынке доступен бюджетник Redmi Note 8 в модернизированном корпусе Star Cloud Purple. Таким образом, задняя часть смартфона стала фиолетовой с переливами. Технические характеристики устройства остались прежними. Смартфон работает на базе Snapdragon 665, имея аккумулятор емкостью на 4000 мАч. Телефон оснащен 6,3 дюймовым экраном, а также 48 Мп камерой.