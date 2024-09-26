Xiaomi начала продажи своей первой раскладушки Mix Flip за пределами Китая

Опубликовано 26 сентября 2024, 17:341 мин.
Xiaomi начала продажи своей первой раскладушки Mix Flip за пределами КитаяПравда, цена в России не самая демократичная
Xiaomi официально запустила в продажу свой первый складной смартфон Mix Flip с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 за пределами Китая.
Новинка, оснащённая двумя OLED-экранами с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, теперь доступна для предзаказа в России. Главный экран имеет диагональ 6.86 дюйма, а внешний — 4.01 дюйма. Оба поддерживают технологии для защиты глаз и HDR.
Xiaomi Mix Flip предлагает улучшенное взаимодействие с внешним экраном, что позволяет запускать устройство без его открытия.
Также устройство оснащено мощной системой охлаждения с уникальной конструкцией, предотвращающей перегрев. Камеры включают 50-мегапиксельный основной сенсор и 50-мегапиксельный телеобъектив, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру.
Предзаказ на Mix Flip уже открыт, а продажи начнутся 3 октября. Оператор МТС предлагает устройство по цене 129 990 рублей.