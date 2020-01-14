Xiaomi начала продажи удешевленной версии самого недорогого 5G-смартфона

Так, в продажу поступила версия Redmi K30 5G с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. При этом сам китайский техногигант оценил новинку в смешные 289 долларов, что делает устройство царем и богом на фоне решений конкурентов за ту же цену. Помимо этого Xiaomi выпустила и версию смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Данный вариант устройства оценен уже в 332 доллара, что тоже не так уж и много.