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Xiaomi начала продажи удешевленной версии самого недорогого 5G-смартфона
Ждем новых рекордов продаж
Redmi K30 5G — на момент выхода в начале января был самым дешевым смартфоном с поддержкой последнего поколения мобильных сетей 5G. Но компании этого показалось мало, в связи с чем она решила выпустить еще более дешевую версию своего сверхпопулярного недорогого флагмана.
Так, в продажу поступила версия Redmi K30 5G с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. При этом сам китайский техногигант оценил новинку в смешные 289 долларов, что делает устройство царем и богом на фоне решений конкурентов за ту же цену. Помимо этого Xiaomi выпустила и версию смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Данный вариант устройства оценен уже в 332 доллара, что тоже не так уж и много.
Напомним, что первая партия Redmi K30 5G была распродана всего за 2 часа. При этом тогда на продажу была выставлена версия 8/128 ГБ по цене 375 долларов. Насколько крупным окажется ажиотаж вокруг более дешевой версии, станет известно в ближайшее время.