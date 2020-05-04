Xiaomi начала продвижение долгожданного флагманского безрамочного смартфона в линейке Mi Mix

Однако уже сейчас инсайдерами была предоставлена предварительные технические характеристики грядущей новинки. Так, по данным источника, Xiaomi Mi Mix 4 получит встроенную в дисплей селфи-камеру, поддержку быстрой зарядки на 100 Вт. Сообщается, что флагманский безрамочник может получить экран с частотой обновления 144 Гц. Предполагается, что анонсировать новинку должны во второй половине текущего года.