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Xiaomi начала продвижение долгожданного флагманского безрамочного смартфона в линейке Mi Mix
Речь о Xiaomi Mi Mix 4
Долгое время в сети ходили лишь слухи о долгожданном безрамочном смартфоне Xiaomi — Xiaomi Mi Mix 4. Но сейчас, по всей видимости, компания начала полноценное продвижение флагманской новинки, пока что через создание официального аккаунта линейки.
Достоверность официального аккаунта Mi Mix подтверждается наличием голубой галочки верификации, которая расположена на изображении профиля. Несмотря на то, что Xiaomi таким образом подтвердила продолжение линейки, подробностей о ней компания так и не раскрыла.
Однако уже сейчас инсайдерами была предоставлена предварительные технические характеристики грядущей новинки. Так, по данным источника, Xiaomi Mi Mix 4 получит встроенную в дисплей селфи-камеру, поддержку быстрой зарядки на 100 Вт. Сообщается, что флагманский безрамочник может получить экран с частотой обновления 144 Гц. Предполагается, что анонсировать новинку должны во второй половине текущего года.