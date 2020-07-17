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Xiaomi начала производство нового недорогого флагмана Redmi K30 Ultra
Смартфон получит емкий аккумулятор и повышенную частоту обновления экрана
Уже несколько недель по сети ходят разговоры о потенциальной новинке от Redmi - Redmi K30 Ultra. Смартфону приписывают необычное решение в плане процессорных мощностей, а также некую дисплей с частотой обновления 120 Гц. И вот, судя по последним данным, Xiaomi все же начала производство нового недорогого флагмана, которым и окажется Redmi K30 Ultra.
По крайней мере, именно об этом в своем Twitter-аккаунте написал популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station, который уже не в первый раз снабжает интернет достоверными утечками. По его словам, смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 1000+, называться Redmi K30 Ultra, а производство новинки занимаются сразу два завода в Китае: Shenzhen Zhuoyi и Langfang Foxconn.
Напомним, что более ранние утечки утверждали, что смартфон получит основную камеру на 64 Мп и аккумулятор емкостью 4 500 мАч. Еще одной отличительной особенностью Redmi K30 Ultra должна стать выезжающая из корпуса фронтальная камера. Учитывая, что массовое производство девайса уже началось, официального анонса новинки стоит ожидать уже в ближайшее время.