Xiaomi начала производство нового недорогого флагмана Redmi K30 Ultra

По крайней мере, именно об этом в своем Twitter-аккаунте написал популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station, который уже не в первый раз снабжает интернет достоверными утечками. По его словам, смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 1000+, называться Redmi K30 Ultra, а производство новинки занимаются сразу два завода в Китае: Shenzhen Zhuoyi и Langfang Foxconn.