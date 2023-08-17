Xiaomi начала рассылать MIUI на Android 14 владельцам флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro

Xiaomi же и вовсе стала одной из первых китайских компаний, которая начала эту инициативу наряду с Oppo.

В рамках первой партии, компания включила в программу только два устройства — флагманские Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

При этом зарегистрироваться в публичном бета-тестировании могут все желающие. А уже из их числа компания выберет тех, кому посчастливится попробовать апдейт первым.

Сообщается, что некоторые отобранные участники уже начали получать последнее программное обеспечение через OTA-обновление. Бета-версии для вышеупомянутых устройств поставляются с MUI 14, что указывает на то, что анонс MIUI 15 может занять некоторое время.