Xiaomi начала рассылать MIUI на Android 14 владельцам флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro

Xiaomi начала рассылать MIUI на Android 14 владельцам флагманских Xiaomi 13 и 13 ProПока что MIUI 14
Ожидается, что стабильная версия Android 14 будет выпущена до конца августа. В связи с этим производители начали свои публичные бета-программы обновления.
Xiaomi же и вовсе стала одной из первых китайских компаний, которая начала эту инициативу наряду с Oppo.
В рамках первой партии, компания включила в программу только два устройства — флагманские Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.
При этом зарегистрироваться в публичном бета-тестировании могут все желающие. А уже из их числа компания выберет тех, кому посчастливится попробовать апдейт первым.
Сообщается, что некоторые отобранные участники уже начали получать последнее программное обеспечение через OTA-обновление. Бета-версии для вышеупомянутых устройств поставляются с MUI 14, что указывает на то, что анонс MIUI 15 может занять некоторое время.