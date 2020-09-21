Xiaomi начала рекламу неанонсированного флагмана Mi 10T в фирменном магазине

Также в рекламном слогане устройства говорится о необходимости ”пробудить свою креативность при помощи камеры устройства”. Учитывая, что более ранние слухи приписывали смартфону процессор Snapdragon 865, вполне возможно, что Xiaomi готовит для фанатов полноценный игровой камерофон.

Напомним, что судя по более ранним данным, Xiaomi Mi 10T получит IPS-дисплей с частотой обновления экрана 144 Гц, а также динамическую компенсацию качества изображения — последняя технология ранее встречалась лишь в полноценных настольных компьютерах.