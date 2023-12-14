Xiaomi начала тестирование таинственного смартфона с перископной зум-камерой

Это происходит на фоне успешного запуска новых флагманских моделей: Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а также премиальной серии Redmi K70.

По данным инсайдеров, Xiaomi не собирается останавливаться и готовит к выпуску еще один высокотехнологичный смартфон — Xiaomi 14 Ultra, который появится в I половине 2024 года. Новые слухи также указывают на возможность появления еще одной модели.

Интернет-источник под ником Digital Chat Station раскрыл, что компания тестирует телефон с перископной зум-камерой 3.2x 75 мм. Пока неизвестно, к какой модели точно относится новинка. Возможно, это Xiaomi Mix 5 или новая модель Civi.

Что касается Xiaomi 14 Ultra, его характеристики также вызывают интерес. Согласно предыдущим утечкам, устройство получит четыре камеры на 50 Мп с основным сенсором Sony LYT-900, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и экран с четырьмя изогнутыми краями.

Заявленная батарея на 5180 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.