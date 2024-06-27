Xiaomi начала выпускать смартфоны без зарядного устройства в комплекте

По крайне мере на этот намекают комплекты Redmi 13, которые начали продавать в Европе. С этими моделями в комплекте не идут зарядки.

Причём на официальном сайте бренда сказано, что для Redmi 13 можно использовать зарядное устройство с Type-A мощностью 33 Вт. Но зарядка не входит в комплект и устройство необходимо покупать отдельно.

Пока Xiaomi официально не подтвердила и не опровергла инициирование такой практики, к тому же изменения могут коснуться только младших моделей, а во флагманских зарядки останутся. Как бы то ни было, это может означать, что Xiaomi встала на путь сокращения электронных расходов, что является частью планов устойчивого развития всех крупных вендоров.

При этом отсутствие комплектных зарядных устройств может сказаться на тратах пользователей, которым придётся дополнительно покупать зарядки. Но особенно это неудобно, если при покупке нового смартфона под рукой нет совместимого зарядного устройства.