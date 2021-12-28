Xiaomi начнёт выпускать недорогие компактные смартфоны

В последние года многие производители смартфонов продолжают увеличивать диагонали своих телефонов. Да, это не происходит резко, но тенденция заметна. На фоне этого появляется все больше людей, которые желают качественные смартфоны, но с меньшим количеством дюймов в диагонали экрана.

Этим воспользовалась не только Apple с ее iPhone Mini, но и Xiaomi, которая урезала габариты базовой модели Xiaomi 12.

И по словам инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi не планирует останавливаться на этом. Он утверждает, что уже в 2022 году нас ждёт ещё больше компактных смартфонов, причём некоторые из них будут дешевле, чем Xiaomi 12X, который стоит около 40 тыс рублей, и при этомпроизводители не снизят качество дисплеев этих смартфонов.