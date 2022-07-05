Xiaomi намекнула на скорый анонс новенького смартфона Redmi K50i 5G

Так, китайский техногигант опубликовал постер, в котором говорится «Redmi K вернулся». И, если верить интернет-инсайдерам, в данном случае речь идёт о смартфоне Redmi K50i 5G, который представят в Индии уже до конца текущего месяца.

Отметим, что часть источников сообщает, что Xiaomi останется верна себе и формально новый аппарат окажется переименованной версией уже вышедшего девайса. По их данным, Redmi K50i 5G окажется Poco X4 GT, выпущенным чуть ранее для глобального рынка.