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Xiaomi намекнула на скорый анонс новенького смартфона Redmi K50i 5G

Судя по слухам, случится это уже в июне
Накануне Xiaomi запустила промо-кампанию в честь третьей годовщины легендарной линейки Redmi K20. Но вместе с тем, компания также намекнула и на скорое появление нового устройства в серии.
Xiaomi намекнула на скорый анонс новенького смартфона Redmi K50i 5G

Так, китайский техногигант опубликовал постер, в котором говорится «Redmi K вернулся». И, если верить интернет-инсайдерам, в данном случае речь идёт о смартфоне Redmi K50i 5G, который представят в Индии уже до конца текущего месяца.

Отметим, что часть источников сообщает, что Xiaomi останется верна себе и формально новый аппарат окажется переименованной версией уже вышедшего девайса. По их данным, Redmi K50i 5G окажется Poco X4 GT, выпущенным чуть ранее для глобального рынка.

Xiaomi намекнула на скорый анонс новенького смартфона Redmi K50i 5G

Если это так, то смартфон получит 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. В основу устройства ляжет чип Dimensity 8100 от MediaTek, а работать оно будет под управлением Android 12 с установленной поверх MIUI 13.

Также Redmi K50i 5G может получит от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Xiaomi
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#Redmi K50
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