Xiaomi намекнула на скорый анонс новенького смартфона Redmi K50i 5G

Xiaomi намекнула на скорый анонс новенького смартфона Redmi K50i 5GСудя по слухам, случится это уже в июне
Так, китайский техногигант опубликовал постер, в котором говорится «Redmi K вернулся». И, если верить интернет-инсайдерам, в данном случае речь идёт о смартфоне Redmi K50i 5G, который представят в Индии уже до конца текущего месяца.
Отметим, что часть источников сообщает, что Xiaomi останется верна себе и формально новый аппарат окажется переименованной версией уже вышедшего девайса. По их данным, Redmi K50i 5G окажется Poco X4 GT, выпущенным чуть ранее для глобального рынка.
Если это так, то смартфон получит 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. В основу устройства ляжет чип Dimensity 8100 от MediaTek, а работать оно будет под управлением Android 12 с установленной поверх MIUI 13.
Также Redmi K50i 5G может получит от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной.