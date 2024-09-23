Xiaomi: «народный» Redmi Note 14 Pro сможет прожить под водой сутки без каких-либо повреждений

Компания заявила, что Redmi Note 14 Pro сможет выдерживать экстремальные условия благодаря высокому уровню защиты от воды и пыли.

Устройство получило сертификацию по стандартам IP66, IP68 и IP69, что обеспечивает высочайшую защиту от пыли и воды.

Один из постеров утверждает, что смартфон может находиться под водой на глубине до двух метров в течение 24 часов без каких-либо повреждений, что делает его идеальным для активного использования в различных условиях.

Кроме того, смартфон будет защищен от падений, так как его экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, которое обладает высокой стойкостью к ударам и царапинам.

Xiaomi пообещала «большие перемены» для всей серии Redmi Note, однако подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Все детали станут известны на презентации, запланированной на 26 сентября.