Xiaomi нашла новый способ борьбы с перегревом флагманских смартфонов

Xiaomi нашла новый способ борьбы с перегревом флагманских смартфоновТехнология появится в смартфонах Xiaomi только со второй половины 2022 года
Технология Loop LiquidCool представляет собой систему из испарителя, конденсатора, компенсационной полости и двух парожидкостных труб. По описаниям, испаритель будет устанавливаться рядом с материнской платой. При больших нагрузках на процессор будет выделяться тепло, образующее капиллярный эффект, который будет притягивать холодную жидкость, охлаждающую устройство. После испарения тепло будет равномерно распределяться в холодную зону специализированного петлевого канала, где и останется до конденсации.
Xiaomi предложила свою технологию охлаждения смартфонов по той причине, что, по мнению её специалистов, все существующие системы охлаждения недостаточно эффективны. По словам представителей вендора, Loop LiquidCool эффективнее в два раза за счёт нового форм-фактора, при том, что за основу взят стандартный метод жидкостного охлаждения.
Новую технологию испытали на модифицированном смартфоне Xiaomi MIX 4. По результатам тестирования, за 30 минут сеанса мощной ролевой игры Genshin Impact с частотой 60 к/с и предельными настройками графики нагрев был зафиксирован на отметке 47,7 градусов. Процессор Snapdragon 888 Plus показал температуру на 8,6 градусов ниже по сравнению с температурой процессора стандартной версии смартфона.
Предположительно, Loop LiquidCool дебютирует на смартфонах Xiaomi со второй половины 2022 года. Вероятно, это будет уже Xiaomi 13.