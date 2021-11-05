Xiaomi нашла новый способ борьбы с перегревом флагманских смартфонов

Xiaomi предложила свою технологию охлаждения смартфонов по той причине, что, по мнению её специалистов, все существующие системы охлаждения недостаточно эффективны. По словам представителей вендора, Loop LiquidCool эффективнее в два раза за счёт нового форм-фактора, при том, что за основу взят стандартный метод жидкостного охлаждения.

Новую технологию испытали на модифицированном смартфоне Xiaomi MIX 4. По результатам тестирования, за 30 минут сеанса мощной ролевой игры Genshin Impact с частотой 60 к/с и предельными настройками графики нагрев был зафиксирован на отметке 47,7 градусов. Процессор Snapdragon 888 Plus показал температуру на 8,6 градусов ниже по сравнению с температурой процессора стандартной версии смартфона.