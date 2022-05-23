Xiaomi нашла способ стать производителем китайских смартфонов с лучшими камерами вместо Huawei

Об этом китайский IT-гигант заявил накануне, опубликовав свежий постер. При этом раз эти слухи оказались верны, то шедшие вместе с ними вряд ли нас обманут.

Это те самые утечки, согласно которым первым смартфоном Xiaomi с поддержкой технологий Leica станет грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra.