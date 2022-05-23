Xiaomi нашла способ стать производителем китайских смартфонов с лучшими камерами вместо Huawei

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Xiaomi нашла способ стать производителем китайских смартфонов с лучшими камерами вместо HuaweiНамечается интересный передел рынка?
Ходившие по Сети слухи нашли своё подтверждение. Xiaomi и вправду заключила стратегическое партнерство с производителем фотоаппаратов Leica.
Об этом китайский IT-гигант заявил накануне, опубликовав свежий постер. При этом раз эти слухи оказались верны, то шедшие вместе с ними вряд ли нас обманут.
Это те самые утечки, согласно которым первым смартфоном Xiaomi с поддержкой технологий Leica станет грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra.
Xiaomi фокусируется на создании наилучшего пользовательского опыта, и всегда надеялась исследовать возможности смартфонной фотографии до предела. Xiaomi и Leica разделяют стремления и идеи друг друга. Xiaomi
Напомним, что ранее с Leica активно сотрудничала другая китайская компания — Huawei. Именно в рамках совместного сотрудничества она достигала лучших результатов, в том числе занимая лидирующие позиции в рейтинге DxOMark.