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Xiaomi нашла способ стать производителем китайских смартфонов с лучшими камерами вместо Huawei

Намечается интересный передел рынка?
Ходившие по Сети слухи нашли своё подтверждение. Xiaomi и вправду заключила стратегическое партнерство с производителем фотоаппаратов Leica.
Xiaomi нашла способ стать производителем китайских смартфонов с лучшими камерами вместо Huawei

Об этом китайский IT-гигант заявил накануне, опубликовав свежий постер. При этом раз эти слухи оказались верны, то шедшие вместе с ними вряд ли нас обманут.

Это те самые утечки, согласно которым первым смартфоном Xiaomi с поддержкой технологий Leica станет грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi нашла способ стать производителем китайских смартфонов с лучшими камерами вместо Huawei

Xiaomi фокусируется на создании наилучшего пользовательского опыта, и всегда надеялась исследовать возможности смартфонной фотографии до предела. Xiaomi и Leica разделяют стремления и идеи друг друга. Xiaomi

Напомним, что ранее с Leica активно сотрудничала другая китайская компания — Huawei. Именно в рамках совместного сотрудничества она достигала лучших результатов, в том числе занимая лидирующие позиции в рейтинге DxOMark.

Источник:GSMArena
Теги:
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