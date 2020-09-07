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Xiaomi научила флагманский Mi 10 Ultra "управлять" автомобилем
Оказалось, данный смартфон нас может удивить не только наличием 120-кратного зума
Напомним, что в этом году китайскому гиганту Xiaomi исполнилось 10 лет. В рамках юбилея компания представила флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, который и научила “управлять” автомобилем.
Отметим, что уже сегодня Xiaomi планирует показать общественности быстродействие своего флагмана в сотовых сетях 5G. Так, представители китайской компании опубликовали в социальной сети Weibo рекламное изображение, на котором можно увидеть как сам смартфон, так и новый интерфейс для управления автомобилем. По нему, к слову, и выяснилось, что с помощью смартфона можно удаленно управлять настоящим автомобилей, находясь при этом за тысячи км от него.
На данный момент неизвестно, каким именно автомобилем можно управлять посредством китайского флагмана. Об этом представители компании могут рассказать уже сегодня.