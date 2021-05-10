Xiaomi научилась делать из основной камеры смартфона подэкранную фронтальную

Информация об устройстве опубликована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). При этом до конца не ясно, как скоро подобный девайс можно будет увидеть в продаже — пока что от Xiaomi ждут хотя бы какого-то смартфона с подэкранной камерой.