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Сегодня в 12:59
Xiaomi научилась делать из основной камеры смартфона подэкранную фронтальную
Выглядит технологичненько
Множество компаний прямо сейчас разрабатывают свои собственные смартфоны, которые получат подэкранную фронтальную камеру. Оказалось, что Xiaomi решила пойти дальше в этом направлении.
Китайский производитель смартфонов изобрёл и запатентовал устройство, которое сможет «превращать» основную камеру во фронтальную, спрятанная под дисплеем. Как пишет LetsGoDigital, реализовано это следующим образом: при необходимости, один из модулей главной камеры поворачивается внутри смартфона. В итоге она, находясь под дисплеем, выступает в качестве селфи-модуля.
Информация об устройстве опубликована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). При этом до конца не ясно, как скоро подобный девайс можно будет увидеть в продаже — пока что от Xiaomi ждут хотя бы какого-то смартфона с подэкранной камерой.