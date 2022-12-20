Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии Redmi Note 12 Pro

Но не тут-то было. Уже совсем скоро, 5 января 2023 года, китайский бренд представит глобальную версию Redmi Note 12 Pro. О судьбе базовых Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Discovery пока ничего неизвестно.

Отметим, что в своём тизере Redmi Note 12 Pro, китайский бренд сфокусировался на использовании системы OIS на основной камере.