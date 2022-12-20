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14:48, 20 декабря 2022
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Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии Redmi Note 12 Pro

Случится это уже с недели на неделю

В начале декабря Xiaomi представила свои главные флагманы грядущего года — линейку Xiaomi 13. Казалось бы, уж в ближайшее время компания вряд ли станет что-то анонсировать.

Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии Redmi Note 12 Pro

Фото: Gizmochina

Но не тут-то было. Уже совсем скоро, 5 января 2023 года, китайский бренд представит глобальную версию Redmi Note 12 Pro. О судьбе базовых Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Discovery пока ничего неизвестно.

Отметим, что в своём тизере Redmi Note 12 Pro, китайский бренд сфокусировался на использовании системы OIS на основной камере.

Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии Redmi Note 12 Pro

При этом важно понимать, что различие базового Note 12 Pro от Plus-версии заключается лишь в разрешении главного модуля камеры (50 против 200 Мп) и мощности зарядки (67 против 120 Вт).

Напомним, что Redmi Note 12 Pro был изначально представлен в Ките, в октябре текущего года.

Источник:GSMArena
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