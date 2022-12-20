Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии Redmi Note 12 Pro

Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии Redmi Note 12 ProСлучится это уже с недели на неделю
В начале декабря Xiaomi представила свои главные флагманы грядущего года — линейку Xiaomi 13. Казалось бы, уж в ближайшее время компания вряд ли станет что-то анонсировать.
Фото: Gizmochina
Но не тут-то было. Уже совсем скоро, 5 января 2023 года, китайский бренд представит глобальную версию Redmi Note 12 Pro. О судьбе базовых Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Discovery пока ничего неизвестно.
Отметим, что в своём тизере Redmi Note 12 Pro, китайский бренд сфокусировался на использовании системы OIS на основной камере.
При этом важно понимать, что различие базового Note 12 Pro от Plus-версии заключается лишь в разрешении главного модуля камеры (50 против 200 Мп) и мощности зарядки (67 против 120 Вт).
Напомним, что Redmi Note 12 Pro был изначально представлен в Ките, в октябре текущего года.