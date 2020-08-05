Xiaomi назвала дату анонса нового флагмана с самой быстрой зарядкой в 2020 году

Отметим, что новинка должна получить поддержку 120 Вт проводной зарядки, что на данный момент является самой быстрой зарядкой на рынке. Также смартфону приписывают 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства можем стать процессор Snapdragon 865 или Snapdragon 865+. Грядущий флагман, по предварительным данным, оснастят 12 ГБ оперативной памяти, энергоемким аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки на 55 Вт.