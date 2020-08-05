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Сегодня 10:07
Xiaomi назвала дату анонса нового флагмана с самой быстрой зарядкой в 2020 году
Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
Напомним, что 2020 год стал для Xiaomi юбилейным. Так, в честь данного события китайская компания выпустит новый флагман с самой быстрой зарядкой в 2020 году - Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition.
На своей официальной странице в социальной сети Weibo компания назвала дату анонса грядущей новинки. Так, представить флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition должны уже в этом месяце, а именно в рамках онлайн-конференции 11 числа.
Отметим, что новинка должна получить поддержку 120 Вт проводной зарядки, что на данный момент является самой быстрой зарядкой на рынке. Также смартфону приписывают 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства можем стать процессор Snapdragon 865 или Snapdragon 865+. Грядущий флагман, по предварительным данным, оснастят 12 ГБ оперативной памяти, энергоемким аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки на 55 Вт.