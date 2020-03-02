Xiaomi назвала дату анонса нового недорогого хита Redmi Note 9

Заявление появилось в Twitter-аккаунте вице-президента Xiaomi и главы Xiaomi India Ману Кумар Джейна, который перед этим опубликовал фотографию с явным намеком на скорое появление первых подробностей об устройствах. В общем, презентация новинок пройдет 12 марта текущего года. По словам главы Xiaomi India, самым удивительным в новинке должна стать камера — она сможет предложить нечто такое, “чего мы еще никогда не видели в смартфонах”.