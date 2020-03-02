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Xiaomi назвала дату анонса нового недорогого хита Redmi Note 9
Ждать осталось совсем ничего
Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro — пожалуй, одни из самых ожидаемых устройств последних пары месяцев. И вот, спустя очень большое количество утечек и домыслов, Xiaomi все же назвала дату анонса нового поколения своего недорогого хита.
Заявление появилось в Twitter-аккаунте вице-президента Xiaomi и главы Xiaomi India Ману Кумар Джейна, который перед этим опубликовал фотографию с явным намеком на скорое появление первых подробностей об устройствах. В общем, презентация новинок пройдет 12 марта текущего года. По словам главы Xiaomi India, самым удивительным в новинке должна стать камера — она сможет предложить нечто такое, “чего мы еще никогда не видели в смартфонах”.
Напомним, что судя по последним данным, Redmi Note 9 будет основан на базе процессора MediaTek, в то время как Redmi Note 9 Pro может получить среднебюджетный процессор от Qualcomm. Больше никакой информации о новинках, к сожалению, нет.