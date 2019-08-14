Xiaomi назвала дату европейского дебюта своего нового флагмана

Китайская компания Xiaomi объявила в социальных сетях официальную дату анонса долгожданного смартфона Mi 9T Pro в Европе. Презентация состоится 20 августа 219 года.

В сети уже давно ждут выпуска на международный рынок китайского флагманского смартфона Redmi K20 Pro. Если международная версия Redmi K20 предлагается уже пару месяцев под названием Xiaomi Mi 9T, то дебюта Xiaomi Mi 9T Pro мы пока так и не дождались.

Запись в официальном аккаунте Facebook сделано от лица подразделения в Нидерландах и охватывает такие страны, как Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Как ожидается, в других странах Европы смартфон тоже вскоре появится.