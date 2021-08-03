Xiaomi назвала дату презентации флагманского смартфона с невидимой камерой Mi Mix 4 и планшета Mi Pad 5

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Xiaomi назвала дату презентации флагманского смартфона с невидимой камерой Mi Mix 4 и планшета Mi Pad 5Внезапно, она пройдёт раньше мероприятия Samsung
Последние несколько недель сеть полна слухами и утечками касательно грядущих новинок Xiaomi. Всех их компания должна представить на большой презентации, дату проведения которой наконец-то назвал глава китайского бренда — Лей Цзунь.
Он опубликовал в китайской соцсети Weibo пост, в котором заявил, что масштабное мероприятие Xiaomi пройдёт уже совсем скоро — 10 августа 2021 года, пишет ITHome.
Именно на нём нас ждут анонсы первого флагмана компании с подэкранной камерой Mi Mix 4, планшета Mi Pad 5 и множества других интересных новинок. Всего их было обещано 15 штук.
Забавный факт: презентация Xiaomi пройдёт ровно за один день до того, как Samsung проведёт своё шоу — Unpacked. Оно, напомним, намечено на 11 августа.
Правда, если Xiaomi будет делать упор на технологию камеры-невидимки и реанимацию линейки планшетов, то от Samsung будут ждать интересных инноваций в сфере гибких дисплеев.