Xiaomi назвала дату презентации флагманского смартфона с невидимой камерой Mi Mix 4 и планшета Mi Pad 5

Он опубликовал в китайской соцсети Weibo пост, в котором заявил, что масштабное мероприятие Xiaomi пройдёт уже совсем скоро — 10 августа 2021 года, пишет ITHome.

Именно на нём нас ждут анонсы первого флагмана компании с подэкранной камерой Mi Mix 4, планшета Mi Pad 5 и множества других интересных новинок. Всего их было обещано 15 штук.