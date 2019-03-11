Xiaomi назвала официальную цену Redmi 7

Компания Xiaomi готовится к запуску бюджетного смартфона Redmi 7. Глава бренда Redmi Лу Вэйбин (Lu Weibing) и исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) поделились в Weibo, китайском аналоге Twitter, интересными сообщениями.

Лу Вэйбин подтвердил, что смартфон дебютирует одновременно с запуском модели Note 7 Pro в Китае, который запланирован на 18 марта 2018 года. Лэй Цзюнь (Lei Jun) отметил, что разброс цен на Redmi 7 соствит от 105 до 120 долларов, в зависимости от модели. Также он подтвердил наличие 3,5-мм разъёма для наушников, ИК-модуля и ёмкого аккумулятора.

Согласно более ранним утечкам, Redmi 7 окажется младшей версией по отношению к Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, представленному официально. Он получил заметно больший экран по сравнению с предшественником, Redmi 6. Смартфон оснащается 6,26-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 3900 мАч.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 632, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Размеры составляют 158,65 х 76.43 х 8,9 мм, а вес — 180 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.