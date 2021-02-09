Xiaomi назвала официальную дату анонса недорогого флагмана Redmi K40

Напомним, что прежние утечки утверждали, что Redmi K40 будет работать на базе процессора Snapdragon 700-й серии. При этом ходят слухи, что вместе с обычной версией, нас ждёт и Pro-модель. Она уже будет работать на базе Snapdragon 888. Так это или нет — узнаем уже совсем скоро, т.к. ждать анонса осталось без малого две недели.