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Сегодня в 15:26
Xiaomi назвала официальную дату анонса недорогого флагмана Redmi K40
Как и ожидалось, случится это уже до конца текущего месяца
Ещё в январе 2021 года Xiaomi подтвердила, что в феврале она покажет новый недорогой смартфон под брендом Redmi — Redmi K40. Сейчас же компания назвала точную дату анонса устройства.
Издание Gizmochina пишет, что китайский ИТ-гигант подтвердил, что презентация Redmi K40 состоится уже 25 февраля. Напомним, что судя по предыдущим обещаниям Xiaomi, устройство получит сильно изменённый дизайн, а также дисплей с повышенной частотой обновления (скорее всего, 120 Гц).
Напомним, что прежние утечки утверждали, что Redmi K40 будет работать на базе процессора Snapdragon 700-й серии. При этом ходят слухи, что вместе с обычной версией, нас ждёт и Pro-модель. Она уже будет работать на базе Snapdragon 888. Так это или нет — узнаем уже совсем скоро, т.к. ждать анонса осталось без малого две недели.