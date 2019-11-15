Xiaomi назвала примерную дату выхода ожидаемого недорого флагмана Redmi K30

Информацию о планах компании опубликовал не абы кто, а лично вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг. В своем сообщении он отдельно отметил тот факт, что при разработке первого смартфона с поддержкой технологии 5G, компания столкнулась с рядом серьезных проблем, которые к счастью все же были решены. И именно для того, чтобы итоговое устройство получилось максимально качественным и не ударило в грязь лицом, компания решила выпустить его в первом квартале 2020 года.

Важно понимать, что более ранние слухи говорили как о выходе устройства в начале следующего года, так и о том, что оно появится в продаже в конце 2019 года. Но по всей видимости, Redmi и вправду столкнулась с той разновидностью багов и несостыковок, при которых перенос устройства на несколько месяцев считается оправданным.