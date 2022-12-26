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14:01, 26 декабря 2022
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Xiaomi не может иначе: Redmi K60 Pro окажется дороже прошлых поколений

В целом, не так уж и страшно

Компания Redmi уже завтра проведёт презентацию, на которой представит свежую флагманскую линейку — Redmi K60.

Xiaomi не может иначе: Redmi K60 Pro окажется дороже прошлых поколений

Фото: MyDrivers

Многие ожидают, что компания Xiaomi, которой принадлежит Redmi, сможет и дальше сдерживать низкие цены на уровне прежних. Но это, увы, не так.

По словам популярного инсайдера Digital Chat Station, новенький Redmi K60 Pro не сможет стоить прежние 430 долларов. В планах китайского бренда уложиться в ценовом промежутке от 431 до 500 долларов.

Сообщается также, что Redmi K60 Pro получит плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2K. В основу девайса ляжет флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Также смартфону приписывают быструю проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 30 Вт.

Напомним, что ранее глава Redmi Лу Вейбинг заявил, что грядушая флагманская серия его компании получит самую современную систему обработки изображений и специально разработанный для этой серии алгоритм с низкоуровневой оптимизацией.

Источник:MyDrivers
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#Redmi K60
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