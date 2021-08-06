Xiaomi не планирует продавать флагманский смартфон Mi Mix 4 вне Китая

Телефоны
Сегодня в 15:33
Xiaomi не планирует продавать флагманский смартфон Mi Mix 4 вне КитаяПодобная ситуация была и с гибким смартфоном Xiaomi Mi MIX Fold.
Представители китайского гиганта Xiaomi признались, что долгожданный флагманский смартфон Mi Mix 4 не планируется выпускаться за пределами Китая.
Пока фанаты затаенно ожидают анонса флагманского аппарата Mi Mix 4, компания и не планирует продавать его вне Китая. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter рассказала PR-менеджер Xiaomi Global Агата Тан (Agatha Tang). Так, один из подписчиков поинтересовался, когда стоит ждать выхода глобальной версии грядущего устройтсва, на что представительница производителя сообщила:
“Мне грустно об этом говорить, но на данный момент компания не планирует глобальный выпуск.”
Тем времен на китайском рынке смартфон должны показать уже 10 августа. Во время мероприятия Xiaomi представит также “умные” телевизоры и флагманскую колонку.