Xiaomi не планирует продавать флагманский смартфон Mi Mix 4 вне Китая

Пока фанаты затаенно ожидают анонса флагманского аппарата Mi Mix 4, компания и не планирует продавать его вне Китая. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter рассказала PR-менеджер Xiaomi Global Агата Тан (Agatha Tang). Так, один из подписчиков поинтересовался, когда стоит ждать выхода глобальной версии грядущего устройтсва, на что представительница производителя сообщила:

“Мне грустно об этом говорить, но на данный момент компания не планирует глобальный выпуск.”

Тем времен на китайском рынке смартфон должны показать уже 10 августа. Во время мероприятия Xiaomi представит также “умные” телевизоры и флагманскую колонку.