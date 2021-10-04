Xiaomi не станет выпускать смартфон Civi Pro

Причем подкрепились эти слухи данными китайского ведомства TENAA. Так, смартфон компании с модельным номером 2109119BC появился в базе данных ведомства. В списке технических особенностей заявлялись 6, 55-дюймовый OLED экран с разрешением 3840×2160, восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц, емкость аккумулятора 4400 мАч, а также 6/16 ГБ оперативной и до 512 ГБ внутренней памяти. Также источник разместил изображение смартфона, который внешне очень напоминал Xiaomi Civi, в связи с чем в сети и предположили, что компания планирует выпустить Civi Pro.

Как оказалось, компания не станет этого делать. Так, в разговоре с пользователями в соцсети Weibo глава отдела по связям с общественностью Xiaomi Ван Хуа (Wang Hua) заявил, что ничего не знает о смартфоне Civi Pro.