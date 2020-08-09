Xiaomi не станет выпускать свой самый дорогой и необычный смартфон Mi Mix Alpha

Отметим, что Xiaomi Mi Mix Alpha был признан самым дорогим смартфоном компании. Кроме того, его также называют самым необычным телефоном в мире. Предполагалось, что продажи модели начнутся уже в этом году, ограниченной партией, но ожидания фанатов так и не оправдались.

По словам генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, революционный смартфон был исследовательским проектом, от которого компания решила отказаться. Отмечается при этом, что выбор был сделан в пользу разработки нового поколения Xiaomi Mi Mix. Интересно, что компания даже приступила к тестовому производству революционного смартфона, однако именно на этом этапе стала понятна сложность данного процесса. А учитывая высокую цену Xiaomi Mi Mix Alpha, модель едва ли оказалось бы прибыльной.