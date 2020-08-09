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Сегодня 11:04

Xiaomi не станет выпускать свой самый дорогой и необычный смартфон Mi Mix Alpha

Компания сосредоточиться на Xiaomi Mi Mix
Напомним, что еще в прошлом году китайский гигант Xiaomi представил общественности свой самый дорогой и необычный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha. Сейчас же выяснилось, что приобрести его не получится, поскольку компания отменила выпуск данной модели.

Отметим, что Xiaomi Mi Mix Alpha был признан самым дорогим смартфоном компании. Кроме того, его также называют самым необычным телефоном в мире. Предполагалось, что продажи модели начнутся уже в этом году, ограниченной партией, но ожидания фанатов так и не оправдались.

По словам генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, революционный смартфон был исследовательским проектом, от которого компания решила отказаться. Отмечается при этом, что выбор был сделан в пользу разработки нового поколения Xiaomi Mi Mix. Интересно, что компания даже приступила к тестовому производству революционного смартфона, однако именно на этом этапе стала понятна сложность данного процесса. А учитывая высокую цену Xiaomi Mi Mix Alpha, модель едва ли оказалось бы прибыльной.

Автор: Лилик Ми