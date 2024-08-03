Xiaomi не упростит отключение рекламы в системных приложениях на смартфонах

Как отмечается в официальном сообщении Xiaomi, компания «переоптимизирует» свою бизнес-стратегию», но способ отключения рекламы останется прежним, в несколько ходов. Но эти действия не отключают рекламу в системных приложениях, таких как «Файловый менеджер», «Музыка» и «Загрузки». В этих приложениях рекламу можно отключить только в настройках каждого аппа.

Желаемый пользователями переключатель не появится, поскольку компания не видит в этом смысла.

«Мы переоптимизируем нашу бизнес-стратегию с целью улучшения пользовательского опыта, в том числе за счёт сокращения предустановленных приложений и уменьшения количества рекламных страниц в интерфейсе. Эти изменения станут заметны уже в наших будущих флагманах. Однако наша философия заключается в том, чтобы вносить изменения, которые будут доступны и полезны для всех пользователей, поэтому мы не планируем добавлять переключатель, который, по правде говоря, обнаружит и будет использовать лишь небольшое количество людей», — сообщила Xiaomi.