Телефоны
Опубликовано 03 августа 2024, 15:00
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Xiaomi не упростит отключение рекламы в системных приложениях на смартфонах

Потому что не видит в этом смысла
Xiaomi пообещала сократить количество предустановленных приложений в своей операционной системе HyperOS для сокращения показа рекламы. Однако внедрять «единый» переключатель, позволяющий отключить рекламу одним касанием во всей ОС, без дополнительных действий, компания не планирует.
Xiaomi не упростит отключение рекламы в системных приложениях на смартфонах

© Xiaomi

Как отмечается в официальном сообщении Xiaomi, компания «переоптимизирует» свою бизнес-стратегию», но способ отключения рекламы останется прежним, в несколько ходов. Но эти действия не отключают рекламу в системных приложениях, таких как «Файловый менеджер», «Музыка» и «Загрузки». В этих приложениях рекламу можно отключить только в настройках каждого аппа.

Желаемый пользователями переключатель не появится, поскольку компания не видит в этом смысла.

«Мы переоптимизируем нашу бизнес-стратегию с целью улучшения пользовательского опыта, в том числе за счёт сокращения предустановленных приложений и уменьшения количества рекламных страниц в интерфейсе. Эти изменения станут заметны уже в наших будущих флагманах. Однако наша философия заключается в том, чтобы вносить изменения, которые будут доступны и полезны для всех пользователей, поэтому мы не планируем добавлять переключатель, который, по правде говоря, обнаружит и будет использовать лишь небольшое количество людей», — сообщила Xiaomi.