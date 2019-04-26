Xiaomi «ненавидит» Lenovo за обман пользователей смартфонов

Компания Lenovo представила на днях смартфон Lenovo Z6 Pro. Это флагманская модель с мощными характеристиками.

Помимо всего прочего, была заявлена быстрая зарядка мощностью 27 Вт. Как впоследствии оказалось, смартфон поддерживает зарядку мощностью только 18 Вт, несмотря на то, что в комплекте со смартфоном поставляется 27-ваттное зарядное устройство.

Руководство компании Xiaomi не удержалось и воспользовалось случаем продолжить «переругивание» с представителями Lenovo через социальные сети, обмениваясь взаимной критикой.

Глава бренда Redmi и вице-президент Xiaomi Лу Вэйбин (Lu Weibing) заявил в своём аккаунте Weibo: «Мы ненавидим, что некоторые люди используют недостоверную информации для получения необоснованной прибыли».