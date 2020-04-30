Xiaomi обновила "драйвера" видеокарт своих флагманов

Так, в ее фирменном магазине приложений была опубликована программа под названием GPU Driver Updater. Благодаря ей владельцы флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro могут обновить не только драйвера, но также и оптимизировать свою работу для конкретных игр, таких как Fortine и PUBG Mobile. Помимо этого благодаря новому приложению можно повысить общую производительность устройств при работе с новыми библиотеками OpenGL ES и Vulkan.

Что интересно, эксперты с популярного интернет-ресурса XDA-Developers “препарировали” данное приложение и выяснили, что обновления драйверов, по всей видимости, готовит сама Qualcomm. Производители лишь получают их для сбора пакетов в APK-файл, после чего подписывают их собственными сертификатами и выпускают в магазине приложений.