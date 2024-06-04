Xiaomi обновила устаревший смартфон, вышедший на Android 10, до HyperOS

Недавно обновление было выпущено для Poco X4 GT, а теперь оно стало доступно и для Mi 10 Pro. Этот смартфон был выпущен более четырех лет назад и изначально работал на Android 10, получив последнее обновление до Android 13.

Теперь же Mi 10 Pro обновится до HyperOS на базе все того же Android 13. Апдейт включает множество улучшений, таких как обновленная система безопасности до марта 2024 года, новая анимационная система, естественные цвета и обновленный шрифт, поддерживающий несколько систем письма.

Приложение погоды теперь не только предоставляет важную информацию, но и показывает, какая погода на улице. Уведомления стали более эффективными, а новый интерфейс многозадачности упрощает использование.

Уже сейчас обновление доступно в Китае и распространяется на пользователей в ЕС и других регионах. Чтобы проверить его наличие на вашем устройстве, перейдите в «Настройки» > «О телефоне» > «MIUI 14».