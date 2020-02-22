Xiaomi обновит камеру Mi 10 до уровня флагманского Mi 10 Pro

Так, по словам того же Лэй Цзюна, уже в конце февраля компания подготовит новое обновление, благодаря которому качество снимков и видео, получаемого с камеры модели Mi 10 станет таким же, как у камеры 108 Мп флагмана Mi 10 Pro. Стоит отметить, что оба смартфона оснащены датчиками изображения оптического формата 1/1,33 дюйма.

Однако наборы дополнительных камер в флагманских устройства, все же, разные. Так, если старшая версия оборудована модулями на 20, 12 и 8 Мп, то модель Mi 10 получила датчики с разрешениями на 2, 2 и 13 Мп.