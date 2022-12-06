Xiaomi обновит устаревший флагман до MIUI 14

Исключением не стал и этот раз. Глава команды разработчиков MIUI Чжан Гоцюань сообщил, что новейший MIUI 14 получат не только актуальные флагман Mi 11 и Xiaomi 12, но также старенький Mi 10, вышедший ещё в начале 2020 года.

В основе устройства лежит топовый на момент релиза чип Snapdragon 865 от Qualcomm.

Напомним, что Xiaomi до сих пор не анонсировала MIUI 14. Изначально презентация свежей прошивки, а также флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro должна была состояться ещё 1 декабря. Но по неназванным причинам компания в самый последний момент перенесла анонс, не назвав новую дату проведения мероприятия.