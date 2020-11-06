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Xiaomi обогнала Huawei по объему отгрузок смартфонов в России
На первом месте все еще находится Samsung
Как стало известно, Xiaomi добилась очередного успеха на локальном российском рынке. Компании, по итогам третьего квартала 2020 года, удалось обойти по объему отгрузок смартфонов своего конкурента из Поднебесной — компанию Huawei.
Более того, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, данный показатель увеличился на 99%, сообщают специалисты аналитической компании Canalys. Теперь доля Xiaomi составляет 24%, что позволило компании подняться на вторую строчку в общем рейтинге. На первом месте расположилась Samsung с 32%, а на третьем — Huawei c 22%.
Отметим, что ранее, 30 октября 2020 года, все те же специалисты из Canalys, вместе с коллегами из IDC и Counterpoint объявили о том, что Xiaomi вышла на третье место по поставкам смартфонов в мире.