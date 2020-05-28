Xiaomi обогнала Samsung по продажам в России

Так, судя по имеющимся данным, Xiaomi сумела выйти аж на второе место, заняв на рынке долю в 21,1%. В свою очередь Samsung опустилась на третье место, “отставая” от Xiaomi на 0,1%. Но при этом стоит отметить, что в сравнении с мартом текущего года, изменения крайне заметные — тогда у Samsung было 23% рынка, а у Xiaomi ‒ 18,3%.

Что же до лидера данного “рейтинга”, то тут все без изменений — первое место удерживает Honor с долей в 26,4%. Четвертое и пятое место заняли Apple и Huawei с 8,3% и 7,4%.