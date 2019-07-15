Xiaomi обошла Huawei и стала лидером по онлайн-продажам в России

Китайская компания Xiaomi стала лидером в онлайн-продажах в России по итогам первого полугодия, обогнав Huawei и Honor. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на партнёра нескольких ритейлеров.

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в интернете в России по итогам первого полугодия 2019 года, в штуках бренд занял 22% рынка. На втором и третьем месте — Honor и Huawei с долями в 19,5% и 8,5% соответственно. В денежном выражении в онлайн-продаже лидерство удерживает Apple.

В «М.Видео» отметили, что совокупная доля Xiaomi, Huawei и Honor в штучном выражении увеличилась до 50%, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Впервые Xiaomi вышла в лидеры по онлайн-продажам в России в марте 2018 года, но продержалась в лидерах всего месяц. При этом в общем по рынку ситуация сильно отличается. По общим продажам смартфонов за полугодие Xiaomi занимает лишь пятое место.