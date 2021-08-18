Xiaomi обошла Samsung и стала лидером рынка смартфонов в России

Xiaomi обошла Samsung и стала лидером рынка смартфонов в РоссииЭто говорит о том, что рынок меняется
В агентстве отмечают, что во втором квартале 2021 года рост рынка смартфонов в России замедлился по сравнению с первым кварталом. Тем не менее рост в этом году стабильный по сравнению с этим же периодом в прошлом году: объём поставок гаджетов в 2021 составил 6,7 млн штук, в деньгах — 2,1 млрд долларов. По словам директора программы IDC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Саймона Бейкера, во втором квартале текущего года наблюдалось незначительное увеличение объёмов по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда рынок достиг дна из-за ситуации с COVID-19. При этом он отметил, что потребитель выбирает в первую очередь производительные гаджеты.
На фоне происходящего определился лидер с устойчивой позицией — Xiaomi, которая начала стремительный рост в прошлом квартале и уверенно его продолжила в текущем, и впервые стала лидером российского рынка. Флагманский бренд Xiaomi составил 32,8% рынка, при этом рыночная доля Samsung во втором квартале упала до 28,3%. «Xiaomi одержала явную победу в России, — отметил Бейкер. — Компания воспользовалась возможностью и отвоевала долю, ранее принадлежавшую устройствам Huawei».
В отчёте агентства также отмечается, что значительная часть российских покупателей продолжает быть сосредоточена на устройствах среднего класса. «На рынке Android в рознице есть очень явная золотая середина– от 100 до 150 долларов до вычета налогов», – сообщил Бейкер. Вероятно, за счёт этого Xiaomi и одержала победу на российском рынке.
Тем не менее к премиальным смартфонам интерес не ослабевает. IDC приводит рыночные доли производителей: Samsung и Apple остаются востребованными.