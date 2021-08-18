Xiaomi обошла Samsung и стала лидером рынка смартфонов в России

В агентстве отмечают, что во втором квартале 2021 года рост рынка смартфонов в России замедлился по сравнению с первым кварталом. Тем не менее рост в этом году стабильный по сравнению с этим же периодом в прошлом году: объём поставок гаджетов в 2021 составил 6,7 млн штук, в деньгах — 2,1 млрд долларов. По словам директора программы IDC в ​​Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Саймона Бейкера, во втором квартале текущего года наблюдалось незначительное увеличение объёмов по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда рынок достиг дна из-за ситуации с COVID-19. При этом он отметил, что потребитель выбирает в первую очередь производительные гаджеты.

На фоне происходящего определился лидер с устойчивой позицией — Xiaomi, которая начала стремительный рост в прошлом квартале и уверенно его продолжила в текущем, и впервые стала лидером российского рынка. Флагманский бренд Xiaomi составил 32,8% рынка, при этом рыночная доля Samsung во втором квартале упала до 28,3%. «Xiaomi одержала явную победу в России, — отметил Бейкер. — Компания воспользовалась возможностью и отвоевала долю, ранее принадлежавшую устройствам Huawei».