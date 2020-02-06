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Xiaomi объяснила, почему флагманский Mi 10 будет быстрее и экономичнее смартфонов 2019 года
Он станет первым смартфоном с оперативной памятью нового поколения
Представители китайского гиганта Xiaomi сообщили, что новый флагман Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на рынке, оснащенным оперативной памятью LPDDR5 нового поколения. Так, благодаря данному нововведению устройство станет не только более энергоэффективным, но и повысится скорость доступа к данным.
”Благодаря новейшим микросхемам LPDDR5 DRAM флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 станут ещё более производительными и стабильными, оставаясь при этом столь же эффективными с точки зрения энергопотребления. Мы уверены, что в 2020 году микросхемы памяти LPDDR5 станут общим стандартом для флагманских мобильных устройств всех ведущих производителей”, - поделился вице-президент Xiaomi Group Чанг Ченг .
Также отмечается, что за счет своих характеристик память LPDDR5, смартфоны, поддерживающие 5G смогут загружать информацию со скоростями до 6,4 Гбит/с. Кроме того, новые микросхемы являются более экономичными, поскольку потребляют на 20% меньше энергии в сравнении с традиционной на данный момент памятью прошлого поколения - LPDDR4.