Xiaomi объяснила, почему флагманский Mi 10 будет быстрее и экономичнее смартфонов 2019 года

”Благодаря новейшим микросхемам LPDDR5 DRAM флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 станут ещё более производительными и стабильными, оставаясь при этом столь же эффективными с точки зрения энергопотребления. Мы уверены, что в 2020 году микросхемы памяти LPDDR5 станут общим стандартом для флагманских мобильных устройств всех ведущих производителей”, - поделился вице-президент Xiaomi Group Чанг Ченг .

Также отмечается, что за счет своих характеристик память LPDDR5, смартфоны, поддерживающие 5G смогут загружать информацию со скоростями до 6,4 Гбит/с. Кроме того, новые микросхемы являются более экономичными, поскольку потребляют на 20% меньше энергии в сравнении с традиционной на данный момент памятью прошлого поколения - LPDDR4.