Xiaomi объявила дату анонса нового недорогого смартфона в линейке Poco
Судя по постеру, в этот день нас ждет анонс новинки Poco M3, которая выйдет сразу на глобальном рынке. Этот факт особенно важен для российских пользователей, так как глобальные продукты Xiaomi чуть ли не мгновенно представляются и на отечественном рынке.
Что интересно, слухи утверждают, что Poco M3 будет представлять из себя улучшенную версию другого смартфона компании — Redmi Note 10 4G. Но учитывая тот факт, что Note 10 так и не представлен, то выходит, что это смартфон Redmi будет представлять из себя чуть ухудшенный вариант Poco M3, а не наоборот.
Отметим, что согласно более ранним слухам, новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 662, иметь 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти постоянной. Также смартфон получит 6.53-дюймовый IPS-дисплей, в котором расположится 8 Мп фронтальная камера в вырезе в форме капли. Основная камера устройства получит разрешение 48 Мп.