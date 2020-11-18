Xiaomi объявила дату анонса нового недорогого смартфона в линейке Poco

Что интересно, слухи утверждают, что Poco M3 будет представлять из себя улучшенную версию другого смартфона компании — Redmi Note 10 4G. Но учитывая тот факт, что Note 10 так и не представлен, то выходит, что это смартфон Redmi будет представлять из себя чуть ухудшенный вариант Poco M3, а не наоборот.

Отметим, что согласно более ранним слухам, новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 662, иметь 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти постоянной. Также смартфон получит 6.53-дюймовый IPS-дисплей, в котором расположится 8 Мп фронтальная камера в вырезе в форме капли. Основная камера устройства получит разрешение 48 Мп.