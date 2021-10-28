Xiaomi объявила дату Российской презентации бюджетного выносливого смартфона Poco M4

Презентация состоится в онлайн-формате 9 ноября в 15:00 по московскому времени. Накануне, с 28 октября по 3 ноября, можно будет задать вопросы в официальных группах Poco ВКонтакте, Facebook, Youtube и Telegram. И там же получить ответы в день мероприятия.

Во время презентации представители бренда не только ответят на все вопросы пользователей, но и разыграют 3 устройства Poco и уникальный мерч.