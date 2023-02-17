Xiaomi объявила масштабную распродажу со скидками до 45 000 рублей

Стартовала акция, названная «Встречаем весну со скидками», сегодня, 17 февраля. Продлится же она до 26 февраля. В рамках неё, например, можно будет купить топовый флагман Xiaomi 12 Pro за 89 990 рублей вместо прежних 134 990 рублей.

Прочие популярные модели, такие как Poco X4 Pro 5G, Poco F4 GT и Poco M4 Pro, также предлагаются со скидкой до 24 000 рублей, 18 000 рублей и 16 000 рублей соответственно.

Отметим, что и без того доступный Redmi 9A тоже можно купить дешевле обычного — за 5 490 рублей вместо прежних 8 990 рублей.

Стоит признать, что подобные акции и делают компанию Xiaomi одной из самых популярных на территории России.