Xiaomi объявила о распродаже со скидками до 50%

Так, модель Xiaomi Redmi Note 10 на 4/64 ГБ можно купить за 16 490 вместо 17 990. Аппарат получил процессор Snapdragon 678 и энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч.

На 7 тысяч дешевле предлагается робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P. Пылесос получил аккумулятор на 3200 мАч, благодаря чему может автономно работать 90 минут.

Сэкономить 2 тысячи рублей, в свою очередь, можно на покупке “умных” часов Amazfit GTR 42mm. Напомним, что в обычное время их продают за 11 990 рублей, тогда как сейчас они доступны за 9 990.

Ознакомиться со всеми гаджетами Xiaomi, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.