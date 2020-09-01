Xiaomi объявила о разработке нового недорогого смартфона в линейке Mi 10

К сожалению, больше никаких подробностей об очередном представителе линейки Xiaomi Mi 10 в сети нет. Но учитывая, что анонс устройства состоится уже в течение этого месяца, а компания начала рассказывать о нем какую-никакую информацию, можно ожидать, что еще больше подробностей о смартфоне нас ждут в самое ближайшее время.