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Xiaomi объявила о разработке нового недорогого смартфона в линейке Mi 10
Возможно, речь идет о долгожданном Mi 10T
Китайская компания Xiaomi не перестает праздновать свой десятилетний юбилей. Мало того, что она уже представила огромное количество новинок в честь собственного праздника, так она еще и объявила о разработке нового недорогого смартфона в линейке Mi 10. Цена устройства не превысит 300 евро.
Также, согласно официальной информации, новинка будет анонсирована уже совсем скоро — в сентябре 2020 года. При этом в основу девайса ляжет процессора серии Snapdragon 7хх со встроенной поддержкой сетей пятого поколения.
К сожалению, больше никаких подробностей об очередном представителе линейки Xiaomi Mi 10 в сети нет. Но учитывая, что анонс устройства состоится уже в течение этого месяца, а компания начала рассказывать о нем какую-никакую информацию, можно ожидать, что еще больше подробностей о смартфоне нас ждут в самое ближайшее время.