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Xiaomi объявила официальную дату анонса флагманского Mi 11
Наконец-то компания положила конец всем спекуляциям на тему
В начале декабря Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 888. Практически сразу же после этого глава Xiaomi объявил, что следующий флагман компании — Mi 11 — станет первым устройством на базе нового чипа. И вот, спустя несколько недель, стало известно, что покажут это самое устройство уже совсем скоро — 28 декабря 2020 года.
Новинке приписывают множество нереальных функций и возможностей, главной из которых является подэкранная фронтальная камера. Но куда более правдоподобным выглядят сведения о том, что устройство получит до 12 ГБ оперативной памяти, быструю зарядку на 55 Вт и 120-Гц AMOLED-дисплей. Также смартфон будет представлен в двух версиях: Mi 11 и Mi 11 Pro. Устройства оснастят аккумуляторами на 4 780 и 4 970 мАч соответственно.
Отметим, что свежие слухи также утверждают, что новинка будет работать под управлением MIUI 12,5 прямо из коробки. Анонс «половинчатой» версии прошивки ожидается одновременно с флагманским Xiaomi Mi 11.