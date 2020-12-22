Xiaomi объявила официальную дату анонса флагманского Mi 11

Новинке приписывают множество нереальных функций и возможностей, главной из которых является подэкранная фронтальная камера. Но куда более правдоподобным выглядят сведения о том, что устройство получит до 12 ГБ оперативной памяти, быструю зарядку на 55 Вт и 120-Гц AMOLED-дисплей. Также смартфон будет представлен в двух версиях: Mi 11 и Mi 11 Pro. Устройства оснастят аккумуляторами на 4 780 и 4 970 мАч соответственно.