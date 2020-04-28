Xiaomi объявила российские цены недорогого камерофона Redmi Note 9S

Но сначала напомним, что устройство оснащено 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+. Работает же новинка на базе процессора Snapdragon 720G, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Интересной особенностью смартфона является его основная квадрокамера на 48, 8, 5 и 2 Мп. При этом фронтальная камера Redmi Note 9S получила разрешение 16 Мп. Еще одной особенностью устройства является емкий аккумулятор на 5 020 мАч и поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. К сожалению, NFC-модуль отсутствует даже в версии смартфона для российского рынка.