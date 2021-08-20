Xiaomi объявила стоимость ремонта новейшего флагмана Mi Mix 4

Так, согласно опубликованным данным, в случае поломки дисплея с подэкранной камерой пользователям придется выложить 240 долларов или порядка 17, 8 тыс рублей. В то же время, негарантийная замена обойдется всего в 6 долларов.

Стоимость керамической задней панели составляет 105 долларов или 7,8 тыс рублей. Причем в эту сумму не вошла замена, которую оценили в 6 долларов. Цена датчиков основной и широкоугольной камеры составила 12-13 долларов, в то время как в 23 доллара была оценена камера с телеобъективом. Поменять в флагмане аккумулятор стоит 24 доллара или 1,7 тысяч. Отметим, что сама процедура замена каждой детали стоит 6 долларов.